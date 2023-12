Chiara Ferragni, Fedez a Selvaggia Lucarelli: "Tu cosa hai donato?"

Fedez e Selvaggia Lucarelli, nuovo round. Il caso del ‘pandoro griffato’ che ha travolto Chiara Ferragni accende la polemica e coinvolge il rapper e la scrittrice e blogger. Lucarelli, che in passato si è occupata delle attività di beneficenza della coppia, da giorni accende i riflettori sull’ultima vicenda. Oggi, Chiara Ferragni ha annunciato che donerà un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Fedez, da ieri molto attivo sui social per difendere la moglie, oggi prende posizione contro Lucarelli, definita ”non giornalista”. Il rapper sbotta in una serie di storie, pubblicate su Instagram per puntualizzare i dati relativi all’impegno profuso con la moglie durante la pandemia con la raccolta fondi per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele. Fedez, tra ieri e oggi, ha fatto riferimento al reparto che Regione Lombardia ha allestito in Fiera e, secondo il Pirellone, ha diffuso dati errati. “Mi sono basato su articoli e inchieste -dice il rapper-. Se la Regione ha contribuito a salvare più vite, non posso che essere contento”.

Toni diversi verso Lucarelli. “La non giornalista non perde l’occasione per buttare merda su una cosa che ha salvato vite. Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati. La ‘non giornalista’ ha detto che io ho donato ad un ospedale privato… meno male che insegni il cherry picking nei tuoi corsi… Se solo avessi visto una mia intervista a Report o uno degli 800mila interventi che ho fatto, ho detto che prima di contattare il San Raffaele ho contattato l’ospedale Sacco. La raccolta fondi è stata rifiutata e sono andato al San Raffaele. Oltre a questo, abbiamo donato altri 350mila euro a ospedali pubblici. Mi piacerebbe sapere cosa hai fatto tu nel frattempo. Spoiler, niente…”.