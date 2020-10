Ieri sera il documentario di Chiara Ferragni ha registrato 918.000 telespettatori con il 3,7% di share, facendo scendere Rai Due all’ultimo gradino delle reti generaliste.

Sopra Chiara Ferragni Unposted tutti gli altri canali generalisti: Rai Tre con Presa Diretta (4,4% di share), Rete 4 con Quarta Repubblica (5,9% di share), Italia 1 con Le Iene (7,7% di share), Canale 5 con il Grande Fratello Vip (18,5% di share) ed ovviamente Rai Uno con la fiction Io Ti Cercherò (19,5% di share).

I numeri bassi ottenuti da Chiara Ferragni hanno sicuramente fatto sogghignare Fabrizio Corona che proprio un anno fa, sul suo libro, aveva ironizzato sugli ascolti ottenuti da Chiara a E Poi C’è Cattelan, quando la trasmissione toccò solo l’1% di share.

“Che i Ferragnez siano un fenomeno mediatico ok, che la Ferragni abbia da sola quasi venti milioni di seguaci ok, poi però va in tv da Alessandro Cattelan e racimola l’uno o il due percento di share a malapena. E tutti gli altri followers dove sono finiti? Restano sul web dove oggi passa quasi tutto”.

Chiara Ferragni NON fa flop, vi spiego perché

Ovviamente chi grida al flop si basa solo sui numeri senza analizzare il contesto, dato che il documentario Chiara Ferragni Unposted non è inedito: l’anno scorso è stato mostrato al cinema ed è da mesi disponibile in streaming sul portale Prime Video di Amazon. Insomma, chi voleva vederlo lo ha già visto altrove e non ha certo aspettato la serata di Rai Due.