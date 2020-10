Chiara Ferragni oggi è una business woman, un’imprenditrice digitale ed anche una CEO di due aziende (“quindi un amministratore delegato, in soldoni quello che quando le cose vanno male finisce in galera”, cit) e proprio ieri, in occasione della messa in onda del suo documentario Chiara Ferragni Unposted, ha festeggiato gli 11 anni di attività.

Per l’occasione Rai Due ha mandato in onda al termine del documentario un breve speciale con Simona Ventura, mentre Chiara Ferragni ha festeggiato condividendo su Instagram il suo primo post pubblicato sul suo blog ben 11 anni fa.

“Sei una CEO di due aziende, quindi un amministratore delegato. In soldoni quello che quando le cose vanno male finisce in galera. Ma non è il tuo caso”. SIMONA VENTURA CI ERI MANCATA COME L’ARIA! 😂😂 @Simo_Ventura @ChiaraFerragni #ChiaraFerragniUnposted — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 12, 2020

Chiara Ferragni, il primo post di 11 anni fa

All’epoca aveva da poco compiuto 22 anni e si affacciava sulla rete con il sito The Blonde Salad.

“Eccoci al primo blog indipendente dettato da necessità di comunicazione e personalizzazione. Dopo anni passati su Flickr ed altre diverse communities del web ho sentito il bisogno di muovermi e creare uno spazio tutto mio. Il nome è “The Blonde Salad” perché questo blog sarà un’insalata di me. Gli ingredienti saranno quelli che mi hanno sempre contraddistinta: moda, fotografia, viaggi e lifestyle. Spero che questo passo avanti possa coinvolgervi ancora di più”.

Un bel cambiamento.