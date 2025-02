Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: Un Nuovo Inizio di Famiglia

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno intrapreso una vacanza a St. Moritz, in Svizzera, per sfuggire al caos mediatico delle ultime settimane. I due, accompagnati dai figli avuti dai precedenti matrimoni, hanno scelto di trascorrere del tempo insieme sulla neve, in un’atmosfera di relax e tranquillità. Le foto pubblicate dal settimanale Chi ritraggono la coppia, insieme alla piccola Vittoria, intento ad aspettare i figli di Tronchetti Provera dopo una lezione di sci. Questo viaggio segna un tentativo di costruire una famiglia allargata.

La decisione di allontanarsi dai riflettori è anche legata alle recenti difficoltà che la coppia sta affrontando. Ferragni è stata rinviata a giudizio per il caso del “Balocco gate”, e sta gestendo il clamore suscitato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo la sua relazione con Fedez. Nonostante le dichiarazioni dell’influencer, le voci sulle tensioni e i presunti tradimenti continuano a circolare, soprattutto in vista di eventi come Sanremo 2025.

In aggiunta, si vocifera che la famiglia di Tronchetti Provera, in particolare la madre Cecilia Pirelli, non sarebbe favorevole alla relazione. Pare che Cecilia abbia imposto un veto sull’uso della loro casa in montagna, segnalando quindi che la coppia sarebbe stata vista in una località diversa. In questo contesto, la vacanza a St. Moritz rappresenta non solo un rifugio, ma anche un modo per cercare di ricostruire un’immagine di famiglia unita, lontano dai pettegolezzi e dalle critiche.