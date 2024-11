Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: Un Legame Indissolubile nelle Immagini

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati fotografati di nuovo insieme, confermando che la loro relazione sta diventando sempre più seria, nonostante non ci siano state conferme ufficiali. Dopo i recenti scatti di Halloween, i due sono stati avvistati durante un weekend romantico a Saint Moritz, dove hanno trascorso del tempo lontano dal gossip. Qui, hanno condiviso momenti affettuosi, come testimoniato da immagini pubblicate dall’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, che ha mostrato la coppia in atteggiamenti complici.

Ferragni aveva prima rivelato la sua presenza a Saint Moritz tramite il suo profilo Instagram, ma la notizia di essere in compagnia di Tronchetti è emersa solo in seguito. Parpiglia ha pubblicato una foto che ritrae i due seduti su una panchina tra le montagne, mentre un’altra immagine mostra Chiara concentrata sul suo telefono, apparentemente leggendo qualcosa che la riguardava. Queste pubblicazioni hanno alimentato ulteriormente il gossip sulla loro relazione.

In molti si aspettano che Ferragni e Tronchetti possano fare la loro prima uscita ufficiale insieme sul red carpet del Calendario Pirelli, previsto per il 12 novembre a Londra. La partecipazione all’evento segnerebbe non solo la loro prima apparizione pubblica come coppia, ma anche una conferma della loro relazione, che sembra non essere ben vista dalla famiglia di Giovanni. Fonti vicine alla famiglia Tronchetti hanno espresso perplessità riguardo all’intensità e alla visibilità del loro rapporto.

Tuttavia, recenti sviluppi sembrano suggerire un cambiamento di opinione all’interno della famiglia. Marco Tronchetti Provera, riferendosi a Chiara, avrebbe avuto parole positive, affermando che chi la conosce ne parla bene e sottolineando il valore di Giovanni come padre e lavoratore. Anche se l’esposizione mediatica può complicare le relazioni, ha dichiarato che la famiglia è pronta a gestire la situazione con attenzione, soprattutto nei confronti dei figli.

Con l’anticipazione di questo evento, l’interesse per la coppia cresce, e tutti attendono di vedere se decideranno di ufficializzare la loro relazione sotto i riflettori.