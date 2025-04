Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: Scoppiano i Rumor sulla Loro Separazione?

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano aver chiuso la loro relazione, secondo recenti rumors milanesi. Nonostante apparissero sereni insieme, le voci di una rottura si sono intensificate, suggerendo che la storia sia giunta al termine. Questo gossip, se confermato, segnerebbe la fine di una delle coppie più discusse e riservate del momento. Sorprendentemente, gli amici di Tronchetti sembrano esultare per la notizia.

Le prime indiscrezioni provengono dalla giornalista Grazia Sambruna, che ha ricevuto conferme da fonti vicine all’imprenditore. Alcuni amici di Tronchetti avrebbero manifestato entusiasmo riguardo alla rottura, creando un clima di sorpresa attorno a una coppia che fino a poco tempo fa si mostrava in atteggiamenti affettuosi. Nonostante i momenti condivisi, come apparizioni pubbliche, ci sarebbero state crepe nella relazione.

Secondo fonti informate, la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, non sarebbe mai stata convinta del legame tra il figlio e la Ferragni, considerando la relazione quasi un fardello, specialmente in vista delle controversie legali che coinvolgono l’influencer, attesa in tribunale per una questione di truffa aggravata.

La situazione resta incerta: non si sa ancora se si tratti di una rottura definitiva o di una semplice lite. Tuttavia, la connessione tra i nomi di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera continua a suscitare interesse, mentre si attende con curiosità se ci sarà un riavvicinamento o la conferma della separazione. Questo segna il secondo legame di Ferragni a chiudere, dopo quello con Silvio Campara.