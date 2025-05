Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: Rivelazioni Sconvolgenti

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera potrebbero attraversare un momento di crisi, secondo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia. La coppia, che aveva iniziato la relazione con grandi aspettative, ha recenti segni di tensione. Già alcune settimane fa si era parlato di una telefonata critica e di un pranzo che aveva temporaneamente ricompattato gli animi, ma ora la situazione appare più complessa.

Il Primo maggio, una giornata festiva, la coppia ha passato del tempo separatamente. Ferragni è stata avvistata a Cremona e poi a Lucca, mentre Tronchetti Provera si trovava a Pontida con amici. Stando a Parpiglia, Giovanni non gradirebbe più la pressione dei paparazzi e l’ultima esposizione pubblica attraverso una foto pubblicata da “Chi” non gli sarebbe piaciuta affatto.

Un ulteriore elemento preoccupante è l’assenza di reazioni social da parte di Tronchetti dopo l’annuncio dell’acquisizione del 99% della società da parte di Chiara. Non ha mostrato alcun gesto di supporto o affetto, come un semplice “mi piace” o un commento. Questo silenzio ha alimentato ulteriormente le speculazioni su una crisi imminente.

In sintesi, gli indicatori di una rottura tra i due sono in crescita, e il modo in cui hanno trascorso il Primo maggio, separati, suggerisce che ci siano problemi sottostanti nella loro relazione. Si resta in attesa di sviluppi che potrebbero confermare o smentire queste voci di crisi.