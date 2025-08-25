Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: la foto che sorprende Italia

La notizia del giorno nel mondo del gossip è la pubblicazione della prima foto di coppia di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante i due si frequentino da circa un anno, hanno deciso di ufficializzare la loro relazione solo ora. Lo scatto, che li ritrae in barca durante una vacanza a Ibiza, ha suscitato l’attenzione dei fan. Molti hanno notato che l’ufficializzazione della storia arriva poco dopo quella di Fedez, l’ex marito di Chiara, che ha recentemente presentato la sua nuova compagna, Giulia Honegger.

Tra i commenti sotto l’immagine di Chiara, alcuni utenti hanno evidenziato questa tempistica, sollevando interrogativi sulla possibilità che l’influencer abbia voluto “rispondere” al suo ex. Il giornalista Gabriele Parpiglia, noto per le sue informazioni dettagliate sulla coppia, ha commentato che la foto di Chiara è stata pubblicata in concomitanza con le immagini di Fedez e Giulia, cosa che avrebbe irritato Ferragni, poiché avrebbero concordato di tenere i figli fuori dai riflettori. Secondo Parpiglia, non può trattarsi di un semplice caso, dato che nel mondo di Chiara le coincidenze sono rare.

È plausibile che entrambi abbiano avuto bisogno di tempo per elaborare la fine della loro relazione prima di intraprendere una nuova storia. Nel frattempo, la storia d’amore tra Chiara e Fedez, considerata la “royal couple” italiana, è ormai un ricordo, poiché si sono lasciati dopo sette anni di relazione. Ora Chiara è felice con Giovanni, mentre Fedez ha trovato l’amore con Giulia, una stilista. Le due nuove relazioni sono destinate a durare o saranno solo effimere? Solo il tempo potrà dirlo.