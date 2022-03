Due mesi fa hanno iniziato a circolare i rumor di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Il settimanale Novella 2000 ha parlato di ‘maretta’ ed ha anche tirato in ballo una misteriosa terza persona: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Malumori nella famosa coppia italiana. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?“.

I Ferragnez non hanno mai confermato o smentito le voci, che sono tornate a circolare anche ad inizio marzo grazie ad un articolo pubblicato da Oggi: “Fedez sarebbe infastidito dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione“.

Chiara Ferragni e l’amicizia con Tomaso Trussardi.

Fino ad oggi i settimanali non avevano fatto il nome del presunto nuovo amico dell’imprenditrice digitale e a svelarlo c’ha pensato Alberto Dandolo su Oggi. Il noto giornalista sul nuovo numero del magazine ha scritto: “Dopo la separazione con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi si é molto avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. – riporta Novella 2000 – Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato (e che avrebbe scatenato la gelosia di Fedez)“.

I Ferragnez anche in questo caso non hanno commentato i pettegolezzi, però mi sembra davvero strano che Fedez faccia il geloso per un’amicizia di Chiara. Staremo a vedere se nei prossimi giorni i due smentiranno o meno.

Aggiornamento choc gold, Chiarona ha praticamente spazzato via ogni rumor con un post fresco di pubblicazione. La Ferragni ha appena scritto su Instagram: “L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un sostegno extra in questi giorni. Ti amo più che mai amore mio e starai bene presto, sempre circondato dall’amore di tutta la famiglia“.

E a proposito di Tomaso Trussardi, la sua storica ex, Michelle Hunziker, pare si sia consolata più che bene. La conduttrice è stata paparazzata dai fotografi del magazine tedesco Bunte tra le braccia di Giovanni Angiolini, ex gieffino, di professione chirurgo. Per rinfrescarvi la memoria, parlo di lui…

Prima Tomaso e adesso Giovanni, che dire, Michelle Hunziker ha davvero degli ottimi gusti in fatto di uomini…