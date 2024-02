Chiara Ferragni e il “divorzio social”, secondo gli esperti Fedez teme per la sua immagine

I Ferragnez stanno attraversando una sorta di divorzio social? Se lo stanno chiedendo in molti. Persino alcuni esperti hanno potuto notare nell’allontanamento tra Chiara Ferragni e Fedez nelle pubblicazioni sui social qualcosa di “strano”.

Dopo lo scandalo Balocco, non sono più comparsi insieme su Instagram, e non hanno nemmeno condiviso alcuna storia. Fedez aveva cercato di difendere Chiara Ferragni criticando i giornalisti che pensano sempre e solo alla loro famiglia.

Il rapper italiano e marito di Chiara Ferragni aveva affermato che i giornalisti avrebbero dovuto occuparsi di “notizie più importanti”. Questo gli ha attirato critiche, compreso l’attacco di Myrta Merlino. Anche nel video del Capodanno anticipato, gli haters si sono scatenati a causa della presenza dell’influencer, suscitando commenti deplorevoli. Sembrerebbe, quindi, che la decisione presa sia quella di una netta separazione.

Dove c’è Ferragni, allora, non ci sarà Fedez, almeno per un po’, forse per non coinvolgere anche il rapper nelle faccende complicate della moglie. Un periodo di tempo che si è drasticamente allungato fino alla prima settimana di febbraio. Non proprio poco rispetto al ritmo precedente sui social Ferragnez.

L’ultimo post condiviso da Chiara Ferragni con Fedez risale al 10 dicembre 2023, a Sankt Moritz. Le immagini li mostrano abbracciati, sorridenti, che si baciano e condividono le vacanze invernali insieme. Successivamente, si è verificata un’interruzione, senza alcun contenuto condiviso insieme e senza commenti del rapper sul profilo della Ferragni.

Per quanto riguarda il marketing, la separazione dei contenuti può essere vista come una strategia per preservare l’immagine di entrambi. Gli esperti di advertising, sottolineano come questa dissociazione possa essere una tattica per gestire con precisione la narrazione intorno alle figure pubbliche.

Mantenendo profili separati, si consente una gestione più accurata delle immagini personali, evitando che controversie o polemiche legate a uno dei partner influiscano sull’altro. I brand personali “distinti” può essere vista come una forma di tutela della reputazione, particolarmente cruciale nel mondo del personal branding e del marketing personale, a maggior ragione in situazioni delicate ed economicamente importanti.

La separazione potrebbe essere frutto di una strategia, e sarebbe anche una mossa sensata. In questo momento, Chiara Ferragni è oggetto di attacchi violenti e inquietanti, quindi separarsi funge solo da strategia utile a evitare reazioni “a cascata” negative. La reputazione è un aspetto chiave, in primis sui social, come in pochi altri ambiti.