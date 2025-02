Chiara Ferragni e i Tronchetti Provera: cancellazione dei video in un colpo di scena

Recenti indiscrezioni rivelano tensioni in casa Ferragni a causa delle dichiarazioni fatte da Chiara Ferragni riguardo al suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante le parole affettuose espresse dall’influencer durante il fine settimana ai Goya Award in Spagna, dove ha dichiarato di essere felice in una relazione, la famiglia di Giovanni, in particolare la madre Cecilia Pirelli, avrebbe reagito in modo negativo. Avrebbero infatti imposto a Chiara di rimuovere dai social qualsiasi contenuto video che la collegasse a lui, volendo mantenere una riservatezza assoluta e distaccarsi dal brand Ferragni.

Questa decisione sembra legata al desiderio della famiglia Tronchetti Provera di evitare una “pubblicità” non voluta, soprattutto considerando il recente “Pandoro Gate” che ha coinvolto Chiara. Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, ha riportato che la madre di Giovanni ha dichiarato esplicitamente che “questa relazione non s’ha da fare”, sottolineando che non si tratta di una questione personale, ma di comunicazione e immagine.

Le conseguenze di questa situazione potrebbero dar vita a una crisi significativa, poiché Chiara, in quanto influencer, è abituata a condividere aspetti della sua vita privata. Ora resta da vedere se Giovanni sarà in grado di opporsi alla volontà della sua famiglia. Le tensioni tra l’aspirante coppia e la facoltosa famiglia industriale pongono interrogativi sul futuro della loro relazione.