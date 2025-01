Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: Un Indizio Sulla Gravidanza?

L’influencer Chiara Ferragni è al centro di voci che suggeriscono una possibile gravidanza. Le speculazioni sono state alimentate dalla sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera e da alcune fotografie scattate presso la clinica Mangiagalli di Milano, dove la Ferragni aveva già partorito la figlia Vittoria nel 2021. Questa clinica è quindi vista come un elemento chiave per presumere che l’influencer possa essere in attesa di un nuovo bambino.

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha affermato che la coppia annuncerà la gravidanza all’inizio del 2025. Anche se Chiara e Giovanni non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, sembrano vivere un momento serio insieme. Hanno trascorso il Capodanno 2025 a Courmayeur, insieme ai figli Leone e Vittoria, dimostrando un affiatamento. Nonostante la mancanza di immagini che li ritraggano insieme in modo inequivocabile, la presenza di un amico comune, Pierfrancesco Zanchi, che ha condiviso foto scattate nella stessa casa, supporta l’idea di una relazione in corso.

Il settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 3 gennaio 2025, ha pubblicato foto che raffigurano Chiara mentre entra nella clinica, generando così ulteriori discussioni. La clinica Mangiagalli è ben nota e specializzata nel parto, e ciò ha contribuito a far crescere i sospetti sulla sua possibile gravidanza. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte della coppia riguardo alla gravidanza, il passaparola e le insinuazioni di Corona hanno mantenuto alta l’attenzione mediatica.

Resta quindi da vedere se Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera confermeranno o smentiranno queste voci nei prossimi mesi. Gli unici elementi concrete al momento sono la visita di Chiara alla clinica e le osservazioni fatte da Corona, che hanno suscitato grande interesse e curiosità tra i fan e i media. La situazione è in continua evoluzione, e la comunità online attende notizie ufficiali con impazienza.