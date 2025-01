Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: La Verità Sui Rumors di Gravidanza

Chiara Ferragni ha smentito le voci circolate recentemente riguardo la possibilità di una sua gravidanza con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. L’imprenditrice ha inviato una nota al sito Dagospia, chiarendo che non sta aspettando un bambino. La Ferragni ha recentemente concluso la sua relazione con il rapper Fedez e ha iniziato una nuova storia con Tronchetti Provera, ma la notizia della gravidanza era completamente infondata.

Nella nota, Ferragni si è rivolta a Dagospia, dichiarando: “Caro Dago, so che ti arrivano delle voci. Lo dico a te per tutti. Non sono incinta”. Le voci su una possibile gravidanza erano sorte alimentate da varie speculazioni, ma l’influencer ha voluto mettere fine alla questione in modo chiaro.

Giovanni Tronchetti Provera è un noto dirigente d’azienda, attualmente Executive Vice President Sustainability, New Mobility e Motorsport di Pirelli. È figlio di Marco Tronchetti Provera, ex vicepresidente esecutivo della Pirelli. La relazione tra Chiara e Giovanni si sarebbe sviluppata durante l’estate, ma è diventata ufficiale solo dopo che hanno iniziato a farsi fotografare insieme in pubblico.

Recentemente, si sono diffuse anche voci riguardo al disappunto della famiglia Tronchetti Provera riguardo la relazione con Ferragni. Questa preoccupazione sarebbe dovuta alla notorietà della Ferragni, che gestisce la sua attività imprenditoriale principalmente attraverso immagini e contenuti sui social media. La famiglia Tronchetti Provera, in contrasto, ha sempre mantenuto un profilo basso e riservato, elemento che genererebbe alcune tensioni nella relazione.

Inoltre, le voci circolate su un possibile annuncio di una gravidanza per la coppia erano state alimentate anche da speculazioni, fra cui quelle di Fabrizio Corona, che aveva previsto un annuncio imminente. Tuttavia, con la smentita di Ferragni, le speculazioni sembrano ora svanire. Chiara e Giovanni continuano a vivere la loro relazione alla luce del sole, ma la famiglia di lui potrebbe non vedere di buon occhio la visibilità e l’eccessiva esposizione mediatica che caratterizzano la personalità di Ferragni.