Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, amore riservato in Italia

Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni continuano a mantenere viva la loro storia d’amore, cercando di restare lontani dai riflettori. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, Chiara avrebbe intenzione di sposarsi, ma non solo Giovanni deve essere convinto, anche la madre di lui, Cecilia Pirelli, gioca un ruolo fondamentale. La signora Pirelli avrebbe posto una condizione importante per il matrimonio.

Dandolo rivela che, se Chiara desidera diventare la “nuova signora Tronchetti Provera”, dovrà mantenere un profilo sobrio, in netta contrapposizione a quanto accaduto nel suo precedente matrimonio con Fedez, dove condivideva ogni dettaglio della sua vita privata sui social. Da quando è iniziata la sua relazione con Giovanni, Chiara ha cambiato radicalmente approccio. Pur continuando a postare qualcosa sulla sua vita personale, ha ridotto significativamente la sua esposizione mediatica.

In aggiunta a questo cambiamento comunicativo, Dandolo ha notato che il duo è stato avvistato in diversi locali a Milano, come la pizzeria Malastrana Rossa e il ristorante cinese Shangri-La, optando per cene più informali invece che nei ristoranti stellati dove Chiara era solita andare. Dandolo sottolinea che l’influencer avrebbe “bandito i ristoranti stellati”, cercando una vita di coppia più normale. I due spesso escono insieme ai rispettivi figli, suggerendo un legame sempre più forte. Si parla addirittura di convivenza, un passo verso le nozze, ovviamente, con il benestare della suocera.

