Chiara Ferragni e Giovanni, fine della storia d’amore in Italia

Chiara Ferragni aveva abituato i suoi follower a una sorta di routine, anche per i gossip, nell’ultimo periodo. Da oltre un anno, ovvero dall’ormai nota foto di coppia pubblicata per Chi Magazine prima di Natale, Chiara e il compagno Giovanni Tronchetti Provera hanno monopolizzato l’attenzione dei settimanali, sempre a caccia di scoop che svelassero nuovi dettagli sulla loro relazione.

L’argomento più battuto erano le litigate e le continue rotture. Spesso si è data la “colpa” a Cecilia Pirelli, la mamma di Giovanni, che non ha mai visto di buon occhio la nuova compagna del figlio e l’eccessivo clamore che generava attorno alla famiglia, notoriamente “allergica” ai gossip.

Quando i rumor, però, si facevano troppo insistenti, spuntava sempre un indizio – una foto, un regalo inaspettato, ecc. – che smentiva la crisi. Da un mese, quasi due mesi, invece, tutto tace.

A fine ottobre, in un’intervista a Cosmopolitan Spagna, la Ferragni aveva detto di essere felicemente innamorata. Dopo, però, erano arrivate voci contrastanti. C’era chi sosteneva che avesse dato un ultimatum a Giovanni: o investiva sul serio nella relazione, uscendo allo scoperto e “accogliendola” ufficialmente in famiglia, oppure si sarebbero lasciati.

Dal momento che ne sono usciti spesso gossip simili, in pochi avevano dato loro peso. Ora, invece, iniziano a essere ritenuti credibili. Lo testimonierebbero le tante foto pubblicate dopo questo weekend lungo, scattate a St. Moritz. Il fatto che non ci sia nemmeno il più piccolo degli indizi sul fatto che potesse esserci anche il compagno – nonostante la sua famiglia abbia una casa lì – ha intristito parecchio i suoi follower.

Anche il sorriso di Chiara, spento, poco sereno, potrebbe far intuire che qualcosa sia cambiato davvero. Ci saranno sorprese a Natale o la coppia è davvero arrivata al capolinea? I gossip si fanno sempre più accesi.

