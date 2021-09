Diciamola tutta, a livello di gossip è stata un’estate piuttosto piatta, ma agosto si è chiuso con il botto. Il settimanale Chi ha pubblicato le fotografie di una litigata piuttosto vivace tra Chiara Ferragni e Fedez. Il magazine di Alfonso Signorini ha parlato addirittura di ‘lacrime e urla’: “Noi vi sveliamo quello che è accaduto davvero sullo yacht. Perché più che un temporale di passaggio questo è un vero uragano. Lui con la sua rabbia furibonda ha fatto esplodere lei in un lungo pianto. Purtroppo dopo le grida non è tornato il sereno. Nessuna pace immediata tra i due. Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a Milano“.

Chiara Ferragni e Fedez parlano della loro lite.

Ieri sono stati i diretti interessati a raccontare cosa è successo a bordo di quello yacht. Fedez in una live ha detto:”Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. – riporta Biccy.it – Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“.

L’imprenditrice digitale però non è sembrata molto d’accordo ed ha aggiunto: “Mmm, diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari“. Così Fedez ha continuato: “Wow ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti. Io poi stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo“.

E io che mi aspettavo un bel finale con il colpo di scena: “Ragazzi era tutto uno scherzo! Stavamo girando il video di Meglio del Cinema“.