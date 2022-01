Manu Rios ha passato le vacanze natalizie in Italia, tra Bologna e Firenze e a quanto pare è anche intenzionato ad imparare la nostra lingua. L’attore di Elite (che pare sia fidanzato con un modello) si è collegato durante l’ultima diretta di Chiara Ferragni e Fedez ed ha rivelato che sta imparando l’italiano grazie alla serie di Prime ‘The Ferragnez’. Nella live Instagram lo spagnolo ha scritto: “Ciao guys. Ho amato il vostro show. Sto imparando l’italiano grazie anche a voi“.

Caro Manu, se vuoi l’italiano te lo insegno io, anche gratis, dove e quando vuoi…



Chiara Ferragni e Fedez salutano Manu Rios.

Fedez visibilmente emozionato (ti capisco Federico) ha subito salutato Manu: “Oh ragazzi ma c’è anche Manu Rios, ciao Manu! I write to you, I text to you, ti ho scritto… some days ago, un po’ di tempo fa. Però non mi hai mai risposto quindi adesso ti dico ciao Manu. Forse era meglio se lo dicevo in spagnolo. Hola Rios, ho detto hola, e quindi hola, cosa devo dire? Oddio hai scritto che ami il nostro show, grazie Manu. Anche noi amiamo il tuo show. Io non potrei dirlo, ma lo dico lo stesso. […] Se farò un tour con Manu Rios? Se vuole certo, andiamo e facciamo San Siro io e lui“.

Anche Chiara Ferragni ha ammesso di essere una fan di Elite: “Anche a me piace il suo show. Poi voglio imparare lo spagnolo, perché secondo me è la lingua più sensuale che esista insieme all’italiano. Sarà che io amo l’italiano. Però lo spagnolo è proprio caliente, bellissimo. So l’inglese e un po’ di francese, però adesso imparerò lo spagnolo”.

manu rios nella diretta di Fedez pipì sotto pic.twitter.com/gIEcmyNw6L — (daje) (@stattebono) January 4, 2022

sentendomi male per fedez che dice “manu ríos” e chiara lo corregge dicendo “manúriós” pic.twitter.com/HpmfqwqTHd — ☀️ (@etherealgraysxn) January 4, 2022

Manu Rios e i Mille crossover con Fedez.

Non è la prima volta che Fedez e Manu interagiscono. L’estate scorsa Rios è stato in vacanza a Venezia e nella didascalia di un post Instagram ha citato il ritornello di Mille, la hit di mr Ferragnez: “Labbra rosse Coca Cola“.

Anche in quel caso Fedez ha apprezzato: “E dopo che Manu Rios ha citato Mille sono prontissimo a diventare il Justin Bieber della Spagna. Ora mi metto a tradurre la canzone ‘Cuando em… te stavo esperando. Con dos ojos stelle te…’ ok basta. La mia carriera non credo sia partita benissimo. Comunque hola amigos e un saluto a tutti gli spagnoli“.