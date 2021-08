Se in UK hanno William e Kate, in Italia abbiamo Fedez e Chiara Ferragni. Sarebbe riduttivo usare le parole ‘rapper’ e ‘influencer’, i genitori di Leo e Vittoria sono una vera royal couple (pop), dai bambini ai nonni tutti li conoscono e tutto ciò che toccano diventa oro. Sui social siamo abituati a vederli mentre giocano con i loro piccoli, o quando si scambiano tenerezze, ma come ogni coppia sulla faccia della terra, anche i Ferragnez litigano. La regina delle imprenditrici digitali e il cantante di Cigno Nero lo scorso week end sono stati paparazzati durante una catfight sullo yacht di Diego Della Valle ( ed è subito ‘preferisco piangere in Rolls-Royce che ridere su una bicicletta‘).

Chiara Ferragni e la lite con Fedez: l’esclusiva di Chi.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato le foto dei paparazzi che hanno beccato Chiara e Federico durante la litigata a 5 stelle. Il motivo di questa discussione resta un mistero, ma in ogni caso arrabbiarsi e urlare un po’ fa benissimo alla salute (anche quella di coppia).

“Chi” pubblica un’immagine in esclusiva di Fedez e Chiara Ferragni mentre litigano nel loro yatch 😩 pic.twitter.com/8R8ygDE0M1 — idealia.it (@ItIdealia) August 31, 2021