Giovedì scorso i follower di Chiara Ferragni e Fedez si sono preoccupati quando hanno appreso che la piccola Vittoria è stata portata al pronto soccorso. La regina delle influencer in un post ha spiegato che la figlia aveva la febbre e dei piccoli problemi di respirazione. Per fortuna però dopo poche ore Vittoria è tornata a casa con i suoi genitori.

“Siamo tornati dall’ospedale: Vitto stamattina è peggiorata con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione quindi siamo andati al pronto soccorso. Adesso dopo 10 ore lì e fatti tutti gli esami siamo tornati a casa e lei si sente meglio. […] Siamo tornati da 40 minuti dall’ospedale, eravamo lì da stamattina. Giornata pazzerella”.

Vittoria Lucia Ferragni di nuovo ricoverata pic.twitter.com/UaOzoro1XV — Meredith&DerekShepherd is watching One Chicago 🧚‍ (@karevismysun) October 24, 2021

Ho visto le storie di Chiara e Fedez e mi dispiace come se Vittoria fosse la mia sorellina🥺🥺 — Veronica💙 (@veroinansia) October 24, 2021

Chiara Ferragni: “Vittoria è stata ricoverata”.

Oggi la Ferragni ha rivelato che la figlia è tornata in ospedale. I medici hanno preferito ricoverare la bambina, che comunque non ha nulla di grave. Si tratterebbe infatti di un virus del raffreddore preso dal fratello maggiore Leone. In ogni caso i dottori hanno deciso di tenere la figlia dei Ferragnez in ospedale per monitorarla.

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà restare qualche giorno in ospedale per sicurezza. A preso da Leone un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca adesso ma sta bene. Mandatele le vostre good vibes per una guarigione molto veloce”.