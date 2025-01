Chiara Ferragni e Fedez: il Tapiro d’Oro di Sanremo

Chiara Ferragni ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli durante un servizio di Striscia la Notizia. Questo è il suo sesto Tapiro, e l’occasione è stata propizia per commentare la scelta del suo ex marito Fedez di cantare “Bella stronza” di Marco Masini al Festival di Sanremo 2025. Ferragni ha espresso sorpresa per la scelta del brano, chiedendosi perché Fedez non avesse optato per uno dei tanti successi di Masini: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”. Tuttavia, molti fan hanno interpretato la sua performance come una stoccata nei confronti dell’influencer.

In un’intervista, Chiara ha anche parlato dei suoi attuali rapporti con Fedez, ammettendo di non sentirlo spesso e commentando: “Lui non è molto carino”. Ha aggiunto di aver ritrovato la serenità dopo la separazione e di sentirsi meglio senza di lui, affermando: “Non era una bella relazione.” Il servizio andrà in onda su Canale 5 e il brano di Fedez sarà presentato sul palco di Sanremo il 14 febbraio, nella serata delle cover, generando anticipazioni di tensione anche al di fuori del palco.