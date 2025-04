Chiara Ferragni e Fedez: il gesto social che scatena polemiche

Chiara Ferragni, dopo i problemi dello scorso anno, sembra aver iniziato una nuova fase della sua vita, con nuovi progetti e un possibile nuovo amore, Giovanni Tronchetti Provera. Tuttavia, un recente post su Instagram ha riacceso i dubbi riguardo il suo ex marito, Fedez. In una storia leggera, Chiara ha condiviso i soprannomi affettuosi che le rivolgono i suoi cari. Tra le risposte un follower le ricorda un vecchio nomignolo usato da Fedez: “patata”. Invece di ignorarlo, Chiara ha risposto con un cuoricino, lasciando aperta la porta a speculazioni.

In un’altra storia, Chiara ha mostrato il suo tatuaggio del raviolo sorridente, simbolo del loro amore passato. Questa scelta di pubblicazione, in un momento così delicato, sembra rappresentare un messaggio non detto, riflettendo pensieri sul loro legame.

Nel frattempo, nonostante il presunto nuovo rapporto con Tronchetti Provera, le indiscrezioni parlano di una relazione a bassa visibilità, con Chiara che sembra adeguarsi alla riservatezza della famiglia di lui. Questo nuovo approccio alla vita può sembrare strano rispetto alla sua esposizione mediatica passata, ma potrebbe rappresentare un desiderio di normalità.

I segnali lanciati attraverso il cuoricino e il tatuaggio sollevano interrogativi: sono semplici ricordi o indizi di sentimenti ancora presenti? Forse Chiara ha imparato a guardare il passato con un sorriso, mostrando che certe esperienze, anche se finite, lasciano il segno. La conclusione del loro legame non è mai stata completamente chiara, aggiungendo ulteriore complessità alla situazione.