Chiara Ferragni ha preso parte all’ultima diretta su Twitch realizzata da Fedez ed un loro sketch involontario è diventato virale su TikTok, tanto che pure FanPage ne ha parlato: il rutto della discordia.

Sovrappensiero ed a microfono aperto Fedez ha ruttato in diretta indispettendo Chiara Ferragni che ha così reagito: “Al prossimo che fai me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Lui rutta perché tu continui a ruttare“. “Adesso rutta per colpa mia?” ha replicato il rapper, “Sì, dice ‘come papà’, io non rutto mai quindi è sicuramente per colpa tua“. “Orgoglio di papà, orgoglio di papà” ha concluso Fedez, tant’è che la stessa Chiara ha poi detto “Basta!”.

Dopo Chiara ha anche raccontato un aneddoto simpatico su Leone: quando ha fatto un ghirigoro lungo dicendole di aver scritto “Chiara Ferragni”. Questo perché una volta Chiara gli ha fatto vedere un suo manifesto pubblicitario con scritto il suo nome ed ora, ogni volta che Leone vede una scritta, pensa che ci sia scritto il nome di sua madre. Patato.

Chiara Ferragni e Fedez, l’amore non è bello se non è litigarello

Una litigata dei Ferragnez è stata immortalata anche dai fotografi di Chi. Il rapper quelle foto le ha così giustificate:

”Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito […] Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“.

“Diciamo che sono state cause familiari“, ha sottolineato la Ferragni. “Wow, ti sei sbilanciata moltissimo! La lite c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti“, ha chiuso Fedez.