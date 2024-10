Chiara Ferragni e Fedez: Accordo di Mantenimento senza Conflitti

Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più celebri e amate d’Italia, stanno procedendo verso una separazione consensuale, evitando conflitti legali e pubblici. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, entrambi stanno affrontando questa fase delicata con maturità, concentrandosi prima di tutto sul benessere dei figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni ha manifestato la volontà di concludere la separazione senza controversie e ha scelto di non richiedere un assegno di mantenimento da parte di Fedez, assumendosi così le spese per i figli. I bambini vivranno presso la residenza principale della madre e il padre potrà vederli nei weekend alterni. Gli avvocati delle due parti stanno lavorando con discrezione per depositare l’atto di separazione presso il Tribunale di Milano.

Questa scelta di risolvere la questione in modo pacifico riflette il desiderio di Chiara di accelerare i tempi del divorzio, chiudendo così un capitolo della sua vita. Si sono smentite anche le recenti voci riguardanti presunta divergenza su un assegno di mantenimento, che riportavano una richiesta di 20mila euro da parte di Chiara e un’offerta di 5mila euro da parte di Fedez, notizia poi rivelatasi infondata.

Inoltre, la coppia deve affrontare delle complicazioni legali separate. Chiara Ferragni è coinvolta in un’indagine per truffa aggravata legata al caso Balocco, mentre Fedez, pur non essendo formalmente indagato, è stato nominato in alcune inchieste collegate a figure significative delle curve calcistiche milanesi. Questi problemi legali potrebbero aver influenzato la decisione di entrambi di affrontare con urgenza e riservatezza la loro separazione, permettendo a ciascuno di concentrarsi su questioni personali e sulle proprie carriere.

L’approccio di Chiara e Fedez potrebbe, quindi, stabilire un precedente significativo su come le celebrità italiane gestiscono le separazioni, sottolineando l’importanza della serenità dei figli e della riservatezza personale. Alla luce di tutto ciò, la coppia sembra determinata a chiudere questa fase della loro vita in modo sereno e collaborativo.