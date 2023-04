Chiara Ferragni e Fedez a Dubai nel resort di lusso: ecco quanto pagano a notteChiara Ferragni e Fedez a Dubai nel resort extralusso: ecco quanto pagano a notte

Chiara Ferragni e Fedez dopo le settimane turbolente sono volati a Dubai per concedersi alcuni giorni di relax in vista delle festività pasquali. Insieme a loro anche i figli Leone e Vittoria. Una vacanza in terra asiatica che ha scatenato anche delle polemiche visto che tempo fa lo stesso Fedez aveva giurato che non sarebbe più tornato a Dubai.

Fonte: Instagram

Come fanno spesso ovviamente anche in questo caso stanno documentando tutto ciò che succede in vacanza. A partire dal jet privato che li ha portati lì’, per proseguire con le camicie estive coordinate e il lussuoso resort dove stanno alloggiando.

Per l’occasione la coppia ha scelto di soggiornare presso il Bvlgari Resort & Residences Dubai, uno degli alberghi più lussuosi inaugurato nel 2017. Si trova sull’esclusiva isola di Jumeira Bay, quella a forma di cavalluccio marino sul mare che si estende su una superficie di 158.000 metri quadrati e, oltre al resort con 6 edifici residenziali con 173 appartamenti, conta anche 20 ville private e il primo Marina & Yacht Club Bvlgari.

È stato costruito su un isola artificiale in mezzo all’oceano ma è collegata alla terraferma tramite un ponte di 300 metri. Diversi i servizi offerti dalla struttura, dalla piscina privata, alla spa per proseguire con un bar aperto tutto il giorno e un ristorante stellato.

Per il soggiorno in terra di Dubai la coppia Fedez-Ferragni ha scelto di soggiornare in una deluxe suite, una stanza enorme da 105 metri quadrati con ampio letto matrimoniale, soggiorno, bagno con vasca jacuzzi e enorme balcone che affaccia sullo skyline di Dubai e il mare del Golfo Persico.

Quanto costa la suite

La coppia ha fatto aggiungere poi anche una culla per la piccola Vittoria e un lettino per Leone. Ma quanto costa a notte questa camera? Sul sito della struttura non ci sono suite disponibili per i prossimi mesi ma la più economica costa circa 2.000 euro a notte, ovvero la junior. Considerando che la coppia ha scelto la deluxe, il prezzo è superiore.

Ma c’è da dire che Chiara Ferragni sta pubblicando molte foto del resort e ad ognuna sta inserendo la dicitura #supplied, quindi è probabile che il soggiorno gli sia stato donato in cambio di pubblicità della struttura.