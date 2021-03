Chiara Ferragni ha deciso di donare tutto il materiale superfluo che ha ricevuto per la nascita della piccola Vittoria (e che ha in esubero rimasto da Leone) in beneficenza. Vestiti, lettini, passeggini e chi più ne ha più ne metta.

Ad annunciarlo è stata proprio Chiara Ferragni via Instagram:

“Ragazzi volevo chiedervi, visto che noi abbiamo tantissimo di tutto; sia cosa vecchie di Leo che di Vittoria e dal momento che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono così tante: vorremo donare tanti vestiti e tanti passeggini, lettini, ecc ad un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?! Appena trovo un’associazione a cui donare tutte le culle, passeggini, vestitini ed accessori lo comunico anche qui. Questo in modo che, come me, chi ha da donare saprà dove farlo. Chi ha bisogno in prima persona potrà rivolgersi all’associazione” | Webboh.it

Chiara Ferragni non è nuova alla beneficenza: ha pure vinto l’Ambrogino d’oro

Un bellissimo gesto che potrà aiutare quelle mamme milanesi in difficoltà economiche. Dopotutto Chiara Ferragni non è nuova ad attività di beneficenza: come non ricordare quando l’anno scorso, in piena pandemia ed insieme a Fedez, ha organizzato una raccolta fondi che ha permesso all’ospedale San Raffaele di Milano di aprire una nuova terapia intensiva per arginare la mancanza di posti letto. Attività che le ha fatto vincere l’Ambrogino d’oro, ovvero la massima onorificenza della città di Milano.