Chiara Ferragni ‘dolcissima’ su Tronchetti Provera: Fedez in Ombra

Chiara Ferragni, durante la sua partecipazione ai Goya Awards in Spagna, ha parlato per la prima volta della sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, esprimendo felicità per questo nuovo inizio. Ha rivelato che la sua attuale relazione è la cosa migliore che le sia capitata quest’anno, sottolineando la sua contentezza e la speranza di continuare così. Tuttavia, non ha esitato a lanciare alcune frecciate al suo ex marito Fedez, commentando i tradimenti di cui era stata vittima e chiudendo definitivamente la porta a un possibile ritorno con lui, affermando con decisione: “No, non tornerei mai più con lui. Addio, addio”.

Ferragni ha anche ringraziato Fabrizio Corona per aver “portato alla luce tutto il marcio del suo passato”, affermando di aver finalmente trovato la libertà e la pace dopo un periodo difficile. Grazie alla distanza dal gossip italiano, ha avuto modo di parlare apertamente della sua situazione, dichiarando: “Tutto accade per una ragione… Ora è il momento di dire qualcosa”. La Ferragni ha chiarito di sentirsi molto più leggera e libera dalla pressione dei recenti avvenimenti e dalle rivelazioni sui tradimenti di Fedez.

Le sue parole, misurate ma chiare, segnano un significativo passo verso il superamento del passato e l’abbraccio di un futuro più luminoso accanto al suo nuovo compagno. In questo contesto, ha espresso un messaggio positivo, indicando che la sua vita è ora orientata verso la felicità e la serenità, a distanza dalle intromissioni del passato.