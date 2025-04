Chiara Ferragni: “Desidero la mia libertà”

Chiara Ferragni ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram la canzone “Bandiera” di Giulia Mei, una cantautrice palermitana. Questo post è diventato virale in breve tempo, ricevendo numerose reazioni sui social. La canzone esprime il desiderio di libertà, evidenziato da un verso significativo: “Voglio essere libera di uscire la sera, tornare da sola senza la paura”. Ferragni ha descritto il brano come un inno alla libertà femminile e ha taggato l’artista, generando un ampio dibattito tra i followers. Alcuni hanno espresso apprezzamenti, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco, mentre altri hanno criticato l’influencer, accusandola di fare la morale nonostante la sua situazione privilegiata.

Giulia Mei, il cui nome d’arte è Giulia Catuogno, ha guadagnato notorietà dopo la sua partecipazione a X Factor e la sua canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche di Spotify. “Bandiera” è contenuta nel suo ultimo album, “Io della musica non ci ho capito niente”. L’autrice ha raccontato che il brano nasce da una serata in cui ha sentito la paura, esprimendo la sua consapevolezza che la libertà moderna non offre una vera protezione dalla violenza. Mei ha scritto la canzone non solo per se stessa, ma anche per tutte le donne, invitando chiunque la canti a farlo per chi desidera.

Il post di Ferragni ha generato quasi 500 commenti e oltre 80mila like in poco tempo, riflettendo il potere dei social nel generare discussioni su temi di rilevanza sociale.