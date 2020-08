Chiara Ferragni si è sempre battuta apertamente contro ogni discriminazione, omofobia compresa, ed anche questa volta non è stata da meno.

Nella giornata di ieri il portale Trash Italiano ha pubblicato dei video della YouTuber Morena Amore in cui candidamente ha ammesso che non è d’accordo nell’insegnare a proprio figlio che due uomini e due donne si possono amare (anzi, un genitore deve fare di tutto per far sì che un figlio maschio vada con una femmina e viceversa), sottolineando poi di non essere omofobica (sigh!).

Il video (che trovate in fondo all’articolo) è stato notato anche da Chiara Ferragni che si è definita senza parole, attirando a sua volta altri commenti omfobi. A provocazione diretta “vorrò vedere quando tuo figlio guardando questi cartoni si girerà verso di te e ti chiederà ‘mamma perché si baciano?‘”, l’imprenditrice digitale ha risposto “direi semplicemente che sono due persone che si amano, è tanto difficile?“.

Già ad aprile dello scorso anno durante il Congresso delle Famiglie di Verona, Chiara Ferragni commentò inorridita: “Sono senza parole veramente. La famiglia è formata da persone che si amano, fine”.

Una vera alleata della comunità LGBT!