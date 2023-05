Chiara Ferragni compie 36 anni: i dettagli della location per il compleanno

Per festeggiare il suo compleanno, Chiara Ferragni ha scelto un albergo super lussuoso

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e popolari al mondo. Il giorno 7 maggio 2023, l’imprenditrice digitale ha compiuto 36 anni. In occasione di un giorno così speciale ha deciso di festeggiare in una location da urlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nella giornata di ieri domenica 7 maggio 2023, Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 36esimo compleanno insieme alla sua famiglia e ai suoi amici più cari. Il tutto è stato documentato in modo accurato sui social attraverso una serie di foto.

Ma quale location ha scelto l’imprenditrice digitale per i festeggiamenti? L’influencer ha deciso di trascorrere la giornata insieme alla sua famiglia e i suoi amici sul lago di Como. Nel dettaglio, al Grand Hotel Tremezzo, si tratta di un albergo a cinque stelle il quale offre una vista mozzafiato sul lago.

Ma quanto costa soggiornare per una notte in questo hotel? Il costo medio di una camera standard si aggira sugli oltre mila euro. Attualmente non siamo a conoscenza della tipologia di servizio che hanno scelto i Ferragnez ma sappiamo che tale albergo offre tutti i comfort possibili.

Fedez: la dolce dedica a Chiara Ferragni

In occasione del 36esimo compleanno di Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di scrivere una dolce dedica a sua moglie. Il rapper milanese ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per ricordare la proposta di matrimonio all’Arena Di Verona. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia: