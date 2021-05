Dopo il commento di Laura Boldrini e quello di Matteo Salvini, poco fa è arrivato quello a cui Fedez tiene certamente di più. In piena notte Chiara Ferragni si è collegata su Instagram ed ha voluto dire la sua sul bel discorso del marito contro i politici omofobi. La moglie del rapper milanese si è commossa ed ha fatto i complimenti a suo marito.

“Bella storia sei tu amore mio. E che palle che hai nel dire sempre quello che pensi nonostante tutto e tutti. Comunque ragazzi non potrei essere più fiera di così e di quello che ha fatto Fede questa sera. Veramente ha coraggio di andare contro tutti per dire quello che pensa, non è una cosa da poco. Sono super fiera. Volevo ringraziare anche tutti voi. Vi sento molto uniti ed è bellissimo leggere quanti di voi sono stati toccati da quel bel discorso. Niente, questo è il potere della condivisione, come dico sempre, è proprio vero”.

E la Ferragni fa benissimo ad essere fiera di Fedez, in pochi hanno il coraggio di sfidare il “no” della Rai e attaccare a muso duro dei politici del partito più votato in Italia (secondo i sondaggi of course).

E comunque adorabile Chiarona super proud che ha il discorso del marito in tv…



Chiara Ferragni sul discorso di Fedez.

io invidio chiara ferragni non per la sua carriera ma perché ha fedez come marito — ;marsᴴ🌹 (@shinygirl__) May 2, 2021

chiara ferragni il giorno in cui ha deciso di sposare fedez non sapeva di aver vinto — rach⸆⸉ (@taehklore) May 1, 2021