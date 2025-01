Chiara Ferragni chiarisce la vendita di Villa Matilda

Nelle ultime settimane si sono diffuse notizie sulla vendita di Villa Matilda, l’ex casa di Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como. Si pensava che la villa fosse già stata venduta, ma Chiara ha precisato che è ancora sul mercato. La villa, acquistata dai Ferragnez per 5 milioni di euro, era intitolata alla loro cagnolina Matilda, venuta a mancare nel luglio 2023. La casa, ristrutturata secondo il gusto degli ex coniugi, è un lussuoso immobile di 350 mq con giardino e vista sul lago.

Un follower ha chiesto a Chiara Ferragni che fine avesse fatto Villa Matilda, e lei ha risposto che si tratta della villa del suo ex marito, Fedez, il quale sta gestendo la vendita. Lo staff del rapper ha fatto sapere che non è stata ancora venduta e che è sul mercato solo da maggio-giugno 2024, non da un anno. Attualmente, le offerte ricevute superano i dieci milioni di euro. Recentemente, sono circolate voci che un “facoltoso inglese” avesse acquistato la villa, ma tale notizia è stata smentita. La madre di Fedez ha anche ribadito l’importanza di verificare le notizie prima di pubblicarle, definendo l’informazione una fake news.

Le trattative per la villa sono in corso e si annunciano riservate, con molteplici interesse per questo immobile esclusivo, dove Fedez e Chiara hanno trascorso un periodo significativo della loro vita matrimoniale.