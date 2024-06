Chiara Ferragni, chiacchiere con un bagnante: “Io sempre più bella? Grazie alla separazione”

Chiara Ferragni in questi giorni si trova in Toscana, più precisamente a Forte dei Marmi, per godersi un po’ di mare. Su TikTok è diventato però virale un video registrato da un bagnante che dopo averla riconosciuta va a parlarle. “Sei sempre più bella!“, ha esordito, “Lo sai cosa ti fa bene?“. Immediata la risposta della Ferragni: “La separazione!“.

Ecco il video:

L’uomo in questione ha poi realizzato un altro contenuto su TikTok sostenendo che tutti i bagnanti con lo smartphone in mano erano lì con la speranza di vederla baciarsi con qualcuno, ma la risposta di lei anche in questo caso è stata piuttosto chiara: “Rimarranno a bocca asciutta“. Insomma, più faiga per la separazione sì, ma sempre single.

Fra la multa dell’antitrust, l’indagine per truffa aggravata, la separazione da Fedez, il manager che si è licenziato e il suo lavoro in standby (dato che ad eccezione dei suoi brand non fa alcun ADV sui social), questi ultimi sei mesi sono stati davvero difficili per Chiara Ferragni. L’imprenditrice passerà probabilmente tutta l’estate con una spada di Damocle sulla testa in attesa di scoprire quale sarà l’esito di tutte le indagini aperte in merito alle altre operazioni benefiche fra bambole Trudi e biscotti Oreo. Fatti che le sono costati un grave danno reputazionale e che hanno spinto vari brand a prendere le distanze da lei e interrompere le collaborazioni. Ora, almeno a livello reputazionale, sembrerebbe aver ritrovato nuova linfa su TikTok.