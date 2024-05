Chiara Ferragni attrice? Il gossip è nell’aria da giorni e gli ultimi rumor la vorrebbero vedere recitare nel film Maserati – A Racing Life, una produzione americana sulla storia della casa automobilistica.

Il produttore della pellicola Andrea Iervolino, CEO della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, fra le pagine del Corriere della Sera non conferma l’indiscrezione ma nemmeno la smentisce. “Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo“. Sarà quindi vera?

La notizia è stata commentata anche dagli opinionisti di Pomeriggio 5 che, sorprendendo, non sono stati duri. Anzi.

Chiara Ferragni attrice? Gli opinionisti di Pomeriggio 5 stupiscono

Candida Morvillo nel merito ha dichiarato: “I problemi che ha avuto non sono ancora risolti e sento tutt’ora che c’è molto astio nei suoi confronti, questo spaventa gli inserzionisti. Fare l’attrice e ripartire dall’estero è un’exit strategist. All’estero il percepito su lei è più positivo. Hollywood ripulisce tutto“; Sara Manfuso ha invece detto: “Il talento è innato, magari il suo lo scopriamo tardivamente. Finché non la vedo recitare non posso giudicare, voglio credere che sa farlo. C’è un regista che scommette su lei e la porta al cinema, io voglio darle il beneficio del dubbio“.

L’unico scettico è stato Raffaello Tonon, che col suo patch saldamente attaccato, ha chiuso: “Sophia Loren ha lavorato tutta la vita senza aver studiato all’accademia di arte drammatica, ma ad oggi avrei auspicato che la notizia fosse: vado a Los Angeles, studio e poi mi dò al cinema. C’è gente che sono quindici anni che aspetta un ruolo“.

#ChiaraFerragni si reinventa attrice Candida Morvillo a #Pomeriggio5: “La Ferragni all’estero ha un percepito più positivo rispetto all’Italia” pic.twitter.com/Ty2kt092oK — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 9, 2024