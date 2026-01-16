Chiara Ferragni assolta nel caso Pandorogate

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il Pandorogate. L’imprenditrice digitale ha dichiarato di essere commossa e contenta di riprendersi la vita dopo la sentenza. Il giudice non ha riconosciuto l’aggravante e ha disposto il proscioglimento dell’influencer, che aveva già risarcito il Codacons in seguito a un accordo. L’accusa sosteneva che Ferragni aveva ingannato i consumatori ottenendo profitti ingiusti sulla vendita di pandori e uova di Pasqua.

Secondo Andrea Camaiora, CEO di The Skill, il proscioglimento di Ferragni era un esito scontato. Camaiora afferma che la vicenda si conclude con la vittoria della più celebre influencer italiana e la sconfitta dei suoi detrattori. Ferragni ha concesso dichiarazioni emozionate ai microfoni e ha rilasciato parole oggettivamente belle alla stampa, mostrando una nuova consapevolezza e attenzione.

Camaiora sottolinea che Ferragni ha usato gli ultimi mesi per rimettere in ordine le cose in azienda, circondandosi di consulenti all’altezza. Tuttavia, il fronte con l’ex marito Fedez resta aperto, in quanto l’ex moglie ha dichiarato di sentirsi tradita e abbandonata. Ferragni trova il suo punto di forza nella famiglia, un porto sicuro e un asset solido anche comunicativamente.

Ferragni è fuori dalla vicenda mediatico-giudiziaria e dalla crisi, ma il resto dipende da lei e dalle persone di cui deciderà di circondarsi.