Chiara Ferragni assolta nel caso Pandoro Gate

Chiara Ferragni è stata prosciolta dal processo noto come “Pandoro Gate”, che l’ha visto coinvolta in un’accusa di truffa aggravata. L’influencer ha vissuto un periodo difficile, con la perdita di sponsor e la fine del suo matrimonio con Fedez. In un’intervista al Corriere della Sera, Ferragni ha raccontato come la sua esistenza sia drasticamente cambiata e ha ammesso di essere stata ingenua e di aver commesso errori.

Ferragni ha spiegato che durante il periodo di successo non avrebbe mai pensato di fare qualcosa di irregolare, soprattutto in un’operazione benefica. Tuttavia, ha ammesso di non aver capito i rischi e di essersi comportata in buona fede. Ha anche dichiarato di essersi sentita sempre innocente per quanto riguarda l’accusa di truffa aggravata.

Quando le è stato chiesto cosa cambierebbe se potesse tornare indietro, ha risposto che si circonderebbe di persone con maggiore esperienza. Ha aggiunto di aver provato molta sofferenza per la fine del matrimonio con Fedez e di essersi sentita abbandonata. Tuttavia, ha anche sottolineato che la sua famiglia, alcuni amici e i suoi avvocati non l’hanno abbandonata.

Ferragni ha concluso che il processo l’ha cambiata e che ora è più consapevole e attenta. Ha anche espresso il desiderio di essere percepita come una persona vera e non come un’icona perfetta. Il suo ex manager, Fabio Maria Damato, ha commentato la vicenda con una stoccata all’influencer, mentre la giornalista Selvaggia Lucarelli ha precisato che la proscioglizione non significa assoluzione. Lo staff di Ferragni ha replicato, sostenendo che il proscioglimento corrisponde a una piena assoluzione.