Chiara Ferragni sarebbe dovuta essere una delle cinque co-conduttrici di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo? Questo è quello che si dice online, ma come ha sottolineato Giuseppe Candela su IlFattoQuotidiano “la sicurezza ha un costo per la Rai, un protocollo rigido che pesa economicamente, per intenderci, come due superospiti internazionali“.

Per questo motivo molti ospiti sarebbero saltati ed altrettanti contratti non sarebbero stati chiusi, perché nonostante il giro milionario che porta il Festival di Sanremo, mancherebbero i soldi.

Non a caso fra gli ospiti di punta ci sono i volti delle grandi fiction Rai, che sono in promozione e quindi gratis (se non un misero rimborso spese).

“Sui social alla signora Grazia si è accesa la lampadina: al posto di Maria Chiara Giannetta si poteva puntare su Chiara Ferragni” – ha scritto Giuseppe Candela – “La sorella Graziella, dopo una lunga riflessione, ha aggiunto che Cesare Cremonini non si può definire superospite e che bisognava puntare tutto su Lady Gaga. Ha risposto per tutti la terza sorella di Grazia e Graziella, quella dal nome meno elegante. Perché a naso, non quello di Amadeus, dalle parti di Viale Mazzini un pensierino lo avranno fatto. Ma se hai il budget per andare in una buona trattoria, non puoi prenotare da Cracco. E i no sono arrivati anche sul fronte femminile, anche da nomi medi. Per paura. Del covid o di bruciarsi. Lorena Cesarini, viene da dire, probabilmente non sarà stata la prima scelta”.

Chiara Ferragni e Lady Gaga troppo care per il Festival di Sanremo?

Il giornalista ha poi concluso: “Ogni ragionamento non può che muoversi su due punti: i soldi di un tempo sono finiti e la pandemia condiziona tutte le trattative, ancora di più con i grandi nomi dall’estero“.

Insomma, chi si aspettava un grande nome straniero dovrà ricredersi: quest’anno gli ospiti saranno secondo le previsioni tutti italiani e tutti “economici” o in promozione.