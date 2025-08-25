Chiara Ferragni accusata di sfruttamento da una dipendente trans

Una giovane donna transgender di 24 anni, Marayah Osumanu, ha accusato Chiara Ferragni di averla assunta nel 2022 solo per ragioni pubblicitarie, per poi assegnarle compiti umilianti e licenziarla mentre l’influencer era in vacanza in Finlandia con i figli. La vicenda è stata svelata in un’intervista al magazine Mow e ha sollevato un acceso dibattito.

Osumanu, di origini ghanesi, ha lavorato presso l’azienda di Ferragni dopo essere stata “scoperta” durante le riprese della serie The Ferragnez. La sua testimonianza contrasta con l’immagine di inclusività che Ferragni cerca di promuovere. Osumanu racconta di aver ricevuto una divisa inadeguata e di aver affrontato situazioni imbarazzanti, compreso il dover pulire i bagni.

Il licenziamento, avvenuto insieme ad altri dipendenti, è avvenuto in un periodo difficile per l’azienda, coincidente con il caso Balocco che ha colpito Ferragni. Mentre lei era in vacanza, Osumanu teme che la sua assunzione fosse stata un modo per “farsi pubblicità”. “Mi ha offerto un’opportunità, ma la realtà era ben diversa,” afferma.

Osumanu ha subito discriminazioni sin da piccola e, dopo il licenziamento, ha vissuto momenti difficili, tornando a lavorare come sex worker e affrontando una depressione. Ha tentato di contattare Ferragni senza ricevere risposta e critica l’influencer per averla utilizzata come simbolo di sensibilità verso le tematiche queer.

Attualmente, continua a ricevere supporto dalla Casa Arcobaleno e affronta la vita con dignità, pur desiderando di più per il suo futuro.