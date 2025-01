Chiara Ferragni a Striscia: “Sto meglio senza Fedez” e commenta il duetto con Masini

La scorsa domenica, Carlo Conti ha rivelato i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo, inclusi i perfomance di Fedez e Marco Masini sulla canzone “Bella Str0nza”. Questo brano, noto per i suoi insulti sessisti dedicati a un’ex fidanzata, ha suscitato polemiche, poiché il testo è simile a quello di un trapper moderno. Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro d’oro a Chiara Ferragni e le ha chiesto se la canzone fosse dedicata a lei. Chiara ha risposto: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, ma ha anche messo in discussione perché Masini abbia scelto proprio quel brano tra le sue tante canzoni. Ha aggiunto: “Non ci siamo confrontati su quello. Non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”. Sulla sua relazione con Fedez, ha affermato: “Sì, sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”.

Inoltre, Fedez porterà al Festival un altro brano dal titolo “Battito”, che all’apparenza potrebbe sembrare un testo contro una fidanzata, ma in realtà affronta il tema della depressione. Secondo Fedez, la canzone rappresenta una dicotomia tra amore e depressione, con la figura femminile che simboleggia quest’ultima. Ci si chiede se Fedez stia cercando di armonizzare i temi della ex e della depressione attraverso le sue canzoni.