Chiara Ferragni a Sanremo: ecco l’argomento del suo monologo

Mancano poche ore al via del Festival di Sanremo 2023 che vedrà ancora una volta al timone Amadeus. Il conduttore sarà affiancato in tutte e 5 le serate da Gianni Morandi e dalla rappresentanza femminile che sarà composta da Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani. Proprio Chiara Ferragni aprirà e chiuderà la kermesse.

Come anticipato da Amadeus tutte le conduttrici avranno un loro spazio personale nel corso della serata. “Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro. Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante” – ha svelato ai microfoni di Rtl 102.5.

E arrivano le prime indiscrezioni sugli argomenti che tratteranno le conduttrici nei loro monologhi. Grande attesa ci sarà per Chiara Ferragni che a quanto pare dovrebbe portare temi a lei cari come le gioie e i dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma con enorme esposizione social, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con haters e leoni da tastiera all’empowerment femminile, dalle mamme lavoratrici del settore della moda ai vari risvolti di una copertura mediatica dell’esistenza per tanti versi senza precedenti.

Chi ha visto le prove dei giorni scorsi ha raccontato di una Ferragni tesa ma molto concentrata sul monologo che a quanto pare non ha ricevuto aggiustamenti da parte di autori televisivi, ma la modella, imprenditrice e influencer l’avrebbe scritta da sola potendo contare sul supporto e sui feedback del suo rodato team di comunicazione.

Per le altre conduttrici il tema dei loro monologhi è ancora top secret tranne che per Paola Egonu che dovrebbe affrontare il tema del razzismo.