Chiara Ferragni a ruota libera su Fedez e i tradimenti: “Non posso più stare zitta”

Chiara Ferragni ha finalmente parlato della sua separazione da Fedez, rivelando motivi legati a presunti tradimenti del rapper. Dopo essere stata mandata a processo per truffa, l’influencer ha condiviso un lungo messaggio su Instagram, spiegando di aver scelto il silenzio per proteggere sé stessa e la sua famiglia, affrontando sia problemi lavorativi che quelli privati. Durante i sette anni di relazione, ha dimostrato un amore incondizionato, giustificando comportamenti inaccettabili per il bene della coppia.

Ferragni ha dichiarato di aver cacciato Fedez di casa dopo aver scoperto un tradimento, contrariamente a quanto si dicesse. Ha vissuto un periodo difficile a febbraio, quando affrontava difficoltà personali, ma non ha mai parlato pubblicamente del suo dolore, anche di fronte a comportamenti scorretti da parte di Fedez. Ha rivelato che solo pochi giorni prima di Natale 2024, Fedez ha ammesso di avere avuto una relazione con un’altra donna dal 2017, esprimendo di aver considerato di non sposarla.

L’imprenditrice ha riportato quanto fosse incredula e ferita da questa rivelazione, sottolineando come sia stata una presa in giro da parte di Fedez. Ha vissuto in silenzio, cercando di non danneggiare i loro figli con le tensioni familiari. Ferragni ha anche espresso come non abbiano mai avuto un matrimonio aperto da parte sua, ma si rende conto che la relazione era apertamente così per Fedez. Conclude il suo messaggio affermando di meritare un amore reale e sincero, augurando lo stesso agli altri.