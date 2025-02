Chiara Ferragni a Pomeriggio 5 esprime la sua opinione su Fedez e il rinvio a giudizio

Oggi Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista a Michel Dessì durante Pomeriggio 5, dove ha parlato della sua attuale situazione personale e dei problemi legali che la coinvolgono. Il giornalista ha notato che Chiara appare serena ma provata dagli eventi recenti. Ha trascorso il fine settimana con Giovanni Tronchetti Provera, un amico che la sostiene in questo momento difficile. Quando le è stato chiesto di Fedez, ha dimostrato incertezza sulla loro relazione passata, comunicando attraverso il linguaggio del corpo.

Chiara ha descritto quest’anno come “devastante” e ha parlato del suo rinvio a giudizio, affermando di essere al 100% innocente e di avere fiducia nel provare la sua innocenza. Ha speso ingenti somme di denaro, circa 3,4 milioni di euro, tra multe e beneficenze legate a questa vicenda, e si prepara ad affrontare i prossimi otto mesi di attesa.

Riguardo alla questione del gossip, Chiara ha precisato di non aver mai orchestrato niente e ha sottolineato come la mancanza di privacy sia stata, in parte, una loro scelta. Ha sentito il bisogno di rispondere ad alcune affermazioni per mettere le cose in chiaro, affermando di aver cercato di proteggere la sua famiglia e di non voler che i suoi figli soffrano a causa del gossip. Ha espresso il desiderio che la situazione si risolva presto, sperando di non dover tornare su questo argomento in futuro.