Chiara Ferragni a Belve: Intervista e Nuove Strategie dell’Imprenditrice

Chiara Ferragni potrebbe essere ospite del programma “Belve” su Rai Due, condotto da Francesca Fagnani. Secondo il portale DavideMaggio.it, la Fagnani, dopo avere già intervistato Fedez, marito di Ferragni, sarebbe in trattativa per instaurare un faccia a faccia con l’influencer cremonese. Le due avrebbero già avuto un incontro nelle scorse settimane per discutere della possibilità di questa intervista, che potrebbe andare in onda a fine novembre.

La Ferragni, sebbene non abbia ancora preso una decisione definitiva, sembra intrigata dall’idea di affrontare un programma come “Belve”, noto per il suo approccio diretto e incisivo, in contrasto con la trasmissione “Che Tempo Che Fa”, dove era stata ospite in un momento successivo allo scandalo ‘Pandoro gate’. La motivazione dietro la sua potenziale partecipazione è legata a un desiderio di rilanciare la sua comunicazione, che attualmente non vive un periodo particolarmente positivo.

L’intervista sarebbe l’occasione per affrontare anche le questioni più delicate del suo ultimo anno, tra cui la separazione da Fedez e i controversi eventi legati al ‘Pandoro gate’. A proposito di queste vicende, è stata recentement annunciata la chiusura delle indagini da parte della procura di Milano riguardo le operazioni di beneficenza annesse al prodotto natalizio “Pink Christmas” e alle “Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate”. La procura ha contestato a Ferragni e ad alcune aziende legate a lei un presunto “ingiusto profitto” di oltre due milioni di euro, ipotizzando anche reati di truffa continuata e aggravata.

Le indagini hanno portato alla notifica di avvisi a Ferragni e ai suoi collaboratori, segnalando il rischio che l’ex regina di Instagram possa essere chiamata a rispondere davanti a un tribunale. La Ferragni, in tal senso, potrebbe cercare di chiarire la sua posizione attraverso l’intervista, affrontando anche le domande più scomode della Fagnani, in un momento di alta visibilità mediatica.