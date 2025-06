Chiara Ferragni a Ballando? Le verità di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, ha affrontato i rumor sulla possibile partecipazione di Chiara Ferragni come concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. A seguito di indiscrezioni diffuse dal direttore di Novella 2000, Roberto Alesi, che ha suggerito persino un possibile maestro di danza per Ferragni, Gabriele Parpigli ha bollato tale notizia come ‘improbabile’. Le speculazioni sono complicate dalle questioni legali che coinvolgono l’influencer, legate al processo per truffa aggravata, previsto per settembre.

Lucarelli, in risposta a tali rumor, ha condiviso un post su Instagram, sottolineando come le stesse voci circolassero già l’anno scorso, suggerendo quindi che non vi siano basi solide per confermare la partecipazione di Ferragni. Inoltre, la giornalista ha inferto una stoccata al suo storico antagonismo con i Ferragnez, mostrando scetticismo sulla possibilità di vedere l’influencer danzare in trasmissione.

In sintesi, mentre il nome di Chiara Ferragni continua a essere discusso nel panorama televisivo italiano, Selvaggia Lucarelli rimane cauta e critica riguardo a queste voci, confermando che, al momento, si tratta solo di rumors.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it