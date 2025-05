Chiara e Zeudi: il conflitto sui regali dei fan

Nella recente edizione del Grande Fratello, si erano formati due gruppi. Tra i partecipanti, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Tuttavia, dopo la conclusione del reality, i rapporti si sono deteriorati: Lorenzo e Shaila hanno interrotto la loro relazione e Chiara e Zeudi non comunicano più. Un acceso scontro social ha coinvolto le due, in relazione ai regali ricevuti dai fan.

Negli ultimi mesi, i sostenitori di Zeudi Di Palma hanno organizzato diverse raccolte fondi e le hanno inviato innumerevoli doni, tra cui oggetti di lusso. Tuttavia, alcuni di questi regali erano destinati anche a Chiara, la quale ha espresso il suo disappunto su Instagram, affermando di non averli mai ricevuti e fornendo un indirizzo ufficiale per l’invio di pensieri.

A seguito del post di Chiara, alcuni utenti hanno accusato Zeudi di trattenere i regali. In risposta, Zeudi ha tenuto una diretta per chiarire la situazione: ha affermato di avere i regali non ritirati e che, sebbene avesse già provveduto a consegnare parte di essi, alcuni sono rimasti in attesa a causa di altri impegni. Ha suggerito che, per comunicare, fosse più appropriato un contatto diretto piuttosto che un messaggio su Instagram.

Questo episodio ha messo in evidenza non solo la frattura tra le due ex amiche, ma anche una nuova dimensione dei loro rapporti, che sembrano essersi definitivamente compromessi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it