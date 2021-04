Chiara Arturo, Claudia Mozzillo e Martina Futura Caschera sono “postine” speciali. Ambasciatrici d’arte e di bellezza. Le prime due sono fotografe: Chiara è si concentra da sempre su temi e condizioni della vita come il transito e la sosta, i paesaggi materiali e la loro fragilità; Claudia indaga il territorio flegreo e la figura femminile. Martina è poetessa.

“Postine” lo sono diventate perché sono due delle 150 persone che hanno aderito al progetto di resistenza artistica alle restrizioni sanitarie che da più di un anno ormai impediscono agli artisti di esprimersi e al pubblico di partecipare alla cultura e allo spettacolo.



E dunque, insieme a una serie di contatti sul posto, distribuiscono in modo casuale direttamente nelle cassette della posta di sconosciuti pacchetti completamente realizzati a mano contenenti tre oggetti d’arte in edizione limitata, frutto del lavoro dei 150 artisti che, in tutta Italia, hanno preso parte al progetto “Missive selvatiche”, nato a Prato a novembre dall’esigenza di condividere il proprio lavoro in un momento di forte disagio, “nel quale – spiega Chiara – non ci è permesso avere contatto con lo sguardo e l’ascolto del pubblico”.



Poetica l’idea, sorprendente l’effetto. Strabuzzano gli occhi, aprendo i pacchetti, i fortunati destinatari. Il mittente, stavolta, non c’è. La bellezza, sì.



E sono oltre 1500 i pacchetti distribuiti in questi giorni dai “postini”, che – con i loro box – veicolano soprattutto l’idea che l’arte e la cultura siano attività essenziali, anche se chi fa cultura soffre da più di un anno insieme al pubblico, privato della possibilità di nutrirsi attraverso l’arte ed elaborare la complessa situazione psicologica legata alla pandemia. “Siamo organizzati come un piccolo esercito. – conferma Pamela Maddaleno, tra le fondatrici di “Missive selvatiche” – Ogni artista propone circa 50 copie del proprio lavoro, tutti i pacchetti vengono realizzati a mano, ogni pacchetto si apre con una lettera che spiega il progetto e contiene tre opere (sempre diverse in ogni missiva), i pacchetti vengono poi distribuiti da ogni artista, che li imbuca direttamente nelle cassette della posta di sconosciuti”.

Già, ma perché selvatici? “Perché si tratta di un progetto libero e indipendente – spiega Pamela – che, per un’urgenza legata alla situazione sanitaria, non poteva aspettare finanziamenti o seguire le vie classiche della produzione e distribuzione della cultura”.

La bellezza, dunque, busserà – entro fine aprile – alla porta dei cittadini campani. “Crediamo che l’assenza della cultura, dovuta alla chiusura di spazi di condivisione, non sia un problema solo per gli artisti ma che lo sia anche per il pubblico. – spiega ancora Maddaleno – Senza cultura siamo tutti più poveri. Così abbiamo deciso di unirci e andare verso coloro che ci mancano e a cui crediamo di mancare. Siamo illustratori, fotografi, musicisti, teatranti, danzatori, poeti, cinematografari e imbuchiamo nelle cassette delle posta di sconosciuti un pacchettino contenente tre oggetti d’arte che speriamo possano riconfortare, emozionare, far riflettere, ridere, ballare, indignare, incuriosire”. In bocca al lupo.

Pasquale Raicaldo