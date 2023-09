Chiara Ferragni e Fedez hanno reagito a suon di “mi piace” su Twitter alla provocazione di Giulia De Lellis. Ma facciamo un passo indietro.

Tutto è nato dopo la recensione pubblicata da Selvaggia Lucarelli di The Ferragnez – Speciale Sanremo. Una recensione lunghissima in cui viene fatta ironia anche sul rapporto fra Chiara e il suo manager che a dire della giornalista non sopporterebbe Fedez (e viceversa).

Giulia De Lellis – citando proprio il pezzo in cui viene ironizzato sul manager di Chiara Ferragni – ha così scritto su Twitter: “Ops ho riso ad alta voce”, pubblicando poi il pezzo incriminato pure su Instagram con tanto di “Qui ho riso forte sorry“.

Chiara e Fedez reagiscono alla provocazione di Giulia De Lellis

Il primo a mettere un like di reazione è stato Fedez che ha apprezzato il tweet di @NinaKreuz che – in risposta a “Ops ho riso ad alta voce” di Giulia De Lellis – ha scritto: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?“.

Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi? — Nina👒🐚🏝️ (@ninakreuz) September 16, 2023

Poi è stata la volta di Chiara Ferragni che ha intercettato la storia cancellata da Giulia De Lellis su Twitter e ha messo like al commento di @Rossa_Malpelo.

“Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile,della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perchè in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. MA dirò solo: non piangere acrimoniosa✨”.

Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile,della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perchè in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. MA dirò solo: non piangere acrimoniosa✨ pic.twitter.com/mLkZItK4bT — disordinata(mente) (@rossa_malpelo_) September 16, 2023

Insomma, non sembrerebbero averla presa benissimo.