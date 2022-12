Chiara e Fedez hanno detto no al Qatar: “Ci volevano pagare”

Sono centinaia i personaggi celebri pagati al Qatar per sponsorizzare il paese durante i mondiali di calcio. Molti hanno accettato le generose offerte (Maluma mi senti?), ma per fortuna c’è anche chi ha saputo dire di no e tra questi ci sono anche Chiara Ferragni e Fedez. Durante una recente live il cantante di Mille ha rivelato: “Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, ma noi abbiamo detto di no“. Gli ha fatto eco la moglie: “E poi vedere fashion icon mette un po’ tristezza. Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me“. Una scelta più che giusta e comprensibile, anche perché accettare l’offerta del Qatar avrebbe cozzato con le battaglie che Chiara e Fedez hanno sposato in questi anni.

Non solo Chiara Ferragni e Fedez.

Anche Fiorello si è espresso in maniera critica sui mondiali del Qatar durante Aspettando Viva Rai2: “Si dovrebbero ritirare tutti. Un Paese dove tutti gli abitanti, ‘i qataresi’ (ride, ndr), sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. E loro li calpestano ogni giorno. Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati“.

Dua Lipa ha addirittura rifiutato di essere associata in alcun modo al paese che sta ospitando i mondiali. La popstar è intervenuta sia su Twitter, che in un’intervista per chiarire la sua posizione.