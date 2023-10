Chiara Capitta, Lorella Cuccarini commenta in tv il coming out della figlia

Lo scorso aprile Chiara Capitta ha fatto coming out rispondendo ad una domanda su Instagram. La figlia di Lorella Cuccarini ha detto di potersi innamorare di uomini come di donne: “Se sono etero? Io non amo le etichette. A me le persone piacciono e interessano oltre al loro genere. Quindi posso innamorarmi di un uomo, come di una donna“.

Contattata dai giornalisti la ragazza ha dichiarato di non voler aggiungere nulla in merito alle parole già espresse sul suo orientamento: “Non c’è notizia sulle mie parole e non capisco il clamore. Inoltre non amo molto stare al centro dell’attenzione“.

Lorella Cuccarini, il commento sul coming out della figlia Chiara Capitta.

Ieri Lorella Cuccarini è stata ospite di Silvia Toffanina a Verissimo. La prof di Amici di Maria ha commentato le parole di sua figlia Chiara Capitta.