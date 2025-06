Chiara Cainelli svela la verità sulla rottura con Zeudi

Chiara Cainelli ha rivelato dettagli sulla rottura della sua amicizia con Zeudi Di Palma, nata nella Casa del Grande Fratello. In una diretta social, Chiara ha accusato Zeudi di non essersi comportata da vera amica, affermando di aver sofferto per questa situazione. Dopo il programma, le due si sono incontrate solo una volta per un aperitivo, mentre Chiara ha tentato ripetutamente di organizzare altri incontri, senza successo.

Secondo Chiara, il loro allontanamento sarebbe scaturito da un’accusa di Zeudi, secondo cui Chiara sarebbe stata più interessata a eventi pubblici che a lei. Chiara ha chiarito di aver partecipato a un solo evento lavorativo e di aver accolto con gioia l’impossibilità di Zeudi di partecipare al suo compleanno per motivi di lavoro. Tuttavia, le sue richieste di chiarimento sono rimaste senza risposta.

La situazione si è aggravata quando, mentre era ancora nella Casa, un contatto di Zeudi ha chiesto a Alfonso di smentire un bacio tra lui e Zeudi, episodio di cui Chiara conserva screenshot. Chiara ha poi affermato di aver taciuto per rispetto, ma ha sentito la necessità di parlare dopo che le tensioni erano diventate insostenibili. Attualmente, l’amicizia tra Chiara e Zeudi sembra conclusa, con entrambe che hanno deciso di seguire strade separate.

Fonte: www.libero.it