Chiara Cainelli eliminata, è la terza classificata del Grande Fratello

Dopo l’eliminazione di Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma sorprendentemente esce dal Grande Fratello come quinta finalista, nonostante il sostegno di un’alleanza con Shailenzo e Zelena. In seguito a un’altra eliminazione, Alfonso Signorini ha convocato i concorrenti rimasti nella mystery room per una pesca piramidale. Lorenzo Spolverato, strategico, ha scelto di portare Chiara Cainelli al televoto flash, dichiarando di non considerare legami ma di puntare alla vittoria. Chiara ha accettato la scelta senza polemiche, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Nonostante la sorpresa di Chiara che ha battuto Lorenzo, ha dovuto affrontare Jessica Morlacchi e ha ottenuto solo il 18% dei voti, contro l’82% della cantante. In questa serata speciale, il papà Gianni è stato presente al fianco di Chiara.

Il fidanzato di Chiara, Alfonso D’Apice, ha pubblicamente supportato la sua ragazza, dichiarando di aver trovato l’amore all’interno della casa e di essere fiero di lei. Ha chiarito la sua posizione riguardo alla relazione tra Chiara e Zeudi, affermando di difendere sempre la fidanzata, anche a costo di crearsi nemici. Ha sottolineato che Zeudi è l’unica vera amica di Chiara nella casa e spera che la ragazza lo capisca, promettendo di proteggerla se necessario. Infine, Alfonso ha annunciato di voler rimanere neutrale durante le puntate, per permettere a Chiara di gestire le sue amicizie come meglio crede.